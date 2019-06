O mare filiala romana de prostitutie a fost destructurata in Franta

Ziare.

Aceasta "organizatie criminala", care actiona pe teritoriul intregii Europe, exploata "tinere romane trimise in Franta si obligate sa se prostitueze pe cai publice sau la hotel, sub controlul direct si permanent al unor proxeneti din Franta care actionau (...) in contul unor lideri cu baza in Romania", a precizat vineri, intr-un comunicat, adjunctul procurorului Emmanuel Razous.Banii obtinuti din prostitutie erau trimisi in "cu mandat" unor "sefi de clanuri din Romania sau recuperati din Franta de catre acestia din urma", potrivit aceleiasi surse.In decurs de trei ani, sumele trimise in Romania au fost estimate la 1,2 milioane de euro, iar mandate in suma de 487.000 de euro au fost identificate din 2015. Acesti bani erau folositi la achizitionarrea unor masini de lux sau la construirea unor imobile.O operatiune judiciara coordonata a fost lansata marti in Franta, Romania si Germania, in care au fost mobilizati 150 de jandarmi francezi.Zece persoane au fost retinute in Franta si cinci in strainatate. In Hexagon, cinci persoane au fost inculpate, dintre care trei au fost plasate in detentie provizorie."Proceduri de predare catre autoritatile franceze a unor persoane arestate in strainatate sunt in curs", a precizat Razous in comunicat.Initiata in 2018, ancheta se desfasoara in Franta cu sustinerea unor unitati europene de cooperare judiciara si politista din cadrul Eurojust si Europol.