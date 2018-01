Olt: O eleva de 14 ani a fost agresata sexual in curtea scolii

Ziare.

com

Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina a dispus, vineri seara, retinerea unui barbat din comuna Izvoarele, acuzat de agresiune sexuala asupra unei eleve de 14 ani.El a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, iar Judecatoria Slatina a admis propunerea parchetului.Miercuri, in timp ce eleva se afla in curtea scolii, un barbat angajat al unei firme care efectua lucrari la sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Ganeasa ar fi incercat sa o sarute si apoi ar fi atins-o in zonele intime.Eleva i-a spus bunicii sale si aceasta a anuntat Politia.