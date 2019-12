Patronul firmei de deratizare din Timisoara al carui insecticid a ucis 3 oameni, plasat in arest la domiciliu

Ziare.

com

"Solutia pe scurt; cu majoritate (...) admite contestatia formulata de contestatorul - inculpat B.I.S. arestat (...), Rejudecand, respinge ca neintemeiata propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis privind prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatului B.I.S. in dosarul penal nr. 624/P/2019. (...).Dispune inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului B.I.S. cu masura arestului la domiciliu, constand in obligatia acestuia de a nu parasi imobilul situat in (...) fara permisiunea organului judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza, pe o durata de 30 de zile, de la data de 17.12.2019 pana la data de 15.01.2020, inclusiv.Dispune punerea de indata in libertate a inculpatului B.I.S., in prezent retinut in Arestul IPJ Timis, de sub puterea mandatului de arestare preventiva din 19.11.2019 emis de Judecatoria Timisoara. (...) Definitiva", se mentioneaza in solutia postata miercuri pe portalul Tribunalului Timis.Acesta a parasit arestul Politiei Timis marti seara, dupa pronuntarea hotararii instantei.Pe durata arestului la domiciliu, printre alte masuri, inculpatul nu are voie sa comunice cu persoanele vatamate si nici cu martorii, direct sau indirect, pe nicio cale.Magistratii Tribunalului Timis au emis pe 19 noiembrie mandat de arestare preventiva pe numele patronului firmei de dezinsectie, Buta Ioan Sorin, pentru infractiunile de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si trafic de produse sau substante toxice."In cauza exista indicii ca in procesul de deratizare, suspectul a folosit un insecticid denumit Delicia Gastoxin, care are in compozitie fosfura de aluminiu, o substanta foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala", arata prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, Violeta Filip, intr-un comunicat remis AGERPRES.