Patru romani au fost arestati in Franta. Sunt acuzati de aproape 200 de spargeri

Cei patru barbati incarcerati sunt romani, doi in varsta de 25 de ani, iar doi in varsta de pana in 50 de ani, a precizat procurorul Republicii Damien Savarzeix, citat de AFP.Departamentele Jura si Saone-et-Loire au fost teatrul, din noiembrie, al "unui numar important de spargeri", a precizat jandarmeria intr-un comunicat, adaugand ca suspectii au fost arestati la 13 ianuarie intr-o spargere in Jura.La arestarea celor patru romani - rezidenti in departamemtul Rhone - au fost mobilizati 42 de miliari din cadrul jandarmeriei."Numeroase obiecte (au fost) confiscate in cursul unor perchezitii - utilaje, argintarie, bijuterii, computere", au precizat jandarmii.