Pitesti: Un barbat suspectat ca ar fi constrans o minora de 14 ani sa practice prostitutia a fost arestat

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Pitesti, impreuna cu D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitesti, au documentat activitatea unui barbat, de 28 de ani, din Pitesti, banuit ca ar fi constrans o minora de 14 ani sa practice prostitutia.Faptele s-au petrecut in perioada august - noiembrie, barbatul fiind cercetat pentru trafic de minori."Pentru administrarea probatoriului, in ziua de 8 noiembrie a.c., a fost efectuata o perchezitie la locuinta celui in cauza. Dupa administrarea probatoriului, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si prezentat Tribunalului Arges, care a dispus arestarea preventiva", a transmis, sambata, Politia Judeteana Arges.Actiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges.