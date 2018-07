Politia din Italia confirma arestarea lui Serban Pop, fostul sef ANAF condamnat pentru coruptie

Ziare.

com

Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de la un om de afaceri, a precizat intr-un comunicat Polizia di Stato, citata de DPA.Pop a fost retinut la Como, langa Milano, dupa ce a incercat sa-si deschida un cont bancar la un oficiu postal. Personalul a apreciat ca are un comportament suspect si a alertat Politia, care a constatat ca este cautat de statul roman.Politia italiana a mentionat ca Pop a fost implicat intr-un caz de coruptie alaturi de alti cativa oficiali guvernamentali de rang inalt si ca urmeaza sa fie extradat.Coruptia reprezinta o problema serioasa in Romania, al carei guvern se confrunta cu acuzatia ca a incercat sa impiedice activitatea agentiei nationale anticoruptie DNA, care este sustinuta de Uniunea Europeana, mai scrie DPA. Guvernul roman l-a fortat recent pe presedintele Klaus Iohannis sa o demita pe sefa DNA , Laura Codruta Kovesi, iar Parlamentul a adoptat o lege in baza careia unele fapte de coruptie comise de politicieni nu mai sunt considerate penale, noteaza DPA.