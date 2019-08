Politistii au prins o banda care le fura banii strainilor in Centrul Vechi cu ajutorul fetelor din cluburi

Ziare.

Anchetatorii spun ca o grupare se ocupa de ademenirea cetatenilor straini in Centrul Vechi, acesti fiind, unde dupa ce consumau alcoolPolitisti de la Serviciul Investigatii Criminale - Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare, marti, sapte mandate de perchezitie, din care doua la sediile unor cluburi din Centrul Vechi, intr-un dosar penal privind comiterea mai multor infractiuni, in dauna unui barbat, cetatean german.Ancheta a fost declansata la finele lunii februarie, cand cetateanul german a reclamat ca, in urma unei seri petrecute intr-un club, in care a consumat mai multe bauturi alcoolice, s-a trezit intr-o unitate spitaliceasca si ulterior a constatat ca i-a disparut portofelul in care avea bani, carduri si documente personale si ca, de asemenea, s-a incercat sustragerea unor sume de bani de pe cardurile sale."Din investigatiile si cercetarile efectuate in cauza, din datele si probele administrate, s-a stabilit ca barbatului, in timp ce se afla in club, i-au fost incasate de pe card ca plata a consumatiei sume foarte mari, fara acordul sau (prin tastarea unor cifre suplimentare pe aparatul POS), iar ulterior, la iesirea din club, i-ar fi fost sustras si portofelul in care se aflau trei carduri bancare care au fost folosite ulterior pentru efectuarea unor operatiuni de retragere numerar, suferind un prejudiciu total de aproximativ 7.000 euro", arata Politia Capitalei.In urma audierilor si a investigatiilor, a rezultat presupunerea rezonabila ca, cel putin din luna februarie, unul dintre inculpati a initiat un, al carui mod de operare consta in ademenirea unor cetateni straini aflati in zona Centrului Vechi al municipiului Bucuresti, care sunt apoi condusi in diferite cluburi controlate de membrii grupului, in acest loc fiindpana la slabirea capacitatii de concentrare.Atunci, persoanelor vatamate le este solicitat sa achite consumatia, iar in cazul in care plata se face cu cardul,, prin adaugarea unei cifre suplimentare.Cu ocazia perchezitiilor, au fost ridicate mai multe mijloace de proba, precum si peste 8.000 de lei, suma care a fost indisponibilizata in vederea luarii de masuri asiguratorii.Suspectii au fost retinuti si ulterior prezentati Tribunalului Bucuresti, care a dispus arestarea preventiva a trei dintre inculpati, alti doi fiind pusi sub control judiciar de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.Cercetarile continua in vederea identificarii tuturor persoanelor vatamate care au fost victime ale membrilor grupului, prin folosirea acestui mod de operare.