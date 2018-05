Politistul craiovean care a fugit de la audierile procurorilor s-a predat si a fost arestat la domiciliu

Ziare.

Potrivit anchetatorilor, Dorin Petcu, care fusese dat in consemn la frontiera, s-a predat la sediul IPJ Dolj. El a fost retinut initial pentru 24 de ore, iar duminica Judecatoria Craiova a decis arestarea sa la domiciliu. Masura nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara.Dorin Petcu a fost chemat vineri la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj pentru a fi audiat intr-un dosar in care este cercetat pentru santaj, purtare abuziva, instigare la lipsire de libertate.La un moment dat, barbatul a motivat ca trebuie sa iasa pentru a-si suna avocatul si nu a mai revenit. Oamenii legii au inceput cautarile acestuia, politistul fiind dat si in consemn la frontiera.Fapta pentru care este cercetat Dorin Petcu s-a petrecut in luna iulie 2016, politistul fiind acuzat ca a luat un barbat din Craiova si l-a dus la sediul IPJ Dolj acolo unde l-ar fi agresat si amenintat sa nu depuna o plangere.