Polonia anunta arestarea unui libanez care ar fi planuit atentate teroriste in UE

Acesta a fost arestat joia trecuta, a anuntat luni un purtator de cuvant al ministrului care coordoneaza serviciile speciale, citat de AFP.Potrivit lui Stanislaw Zaryn, libanezul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, intentiona sa creeze in Polonia si in alte tari din Uniunea Europeana o retea cu scopul de a organiza atentate teroriste.Suspectul reprezenta "o amenintare reala" pentru securitatea interna a statului si a cetatenilor, a declarat oficialul.Barbatul arestat avea legaturi de familie cu teroristi din cadrul Statului Islamic ucisi in luptele cu fortele coalitiei internationale din Siria si Irak, a aratat Zaryn.Pe durata sederii in Polonia, suspectul a comunicat prin internet cu structuri ale Statului Islamic si cu persoane legate de acest grup aflate in alte state europene. El a sprijinit financiar membri ai ISIL din Siria.