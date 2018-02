Prefectura cere suspendarea lui Ionel Arsene, dupa ce seful CJ Neamt a fost arestat

Ziare.

com

"Astazi (joi - n.r.), subprefectul Iulian Jugan a semnat ordinul de suspendare a domnului Ionel Arsene atat din calitatea de consilier judetean, cat si din cea de presedinte al Consiliului Judetean Neamt. Prefectura a trimis comunicarea catre Consiliul Judetean si, in acest caz, misiunea Prefecturii Neamt s-a incheiat.Din cate stiu eu, potrivit procedurilor in astfel de situatii, probabil ca urmeaza ca reprezentantii CJ Neamt sa faca o sedinta extraordinara, in cadrul careia, prin vot, se va decide daca domnul Ionel Arsene va fi sau nu suspendat", a declarat joi Gabriel Apetrii, purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt.Acesta a adaugat ca ordinul de suspendare din functii privindu-l pe Ionel Arsene a fost semnat de subprefect, deoarece prefectul Vasile Panaite este in concediu.Curtea de Apel Bacau a decis luni admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influenta. Instanta de fond a decis initial plasarea lui Ionel Arsene sub control judiciar , insa DNA a contestat masura, iar Curtea de Apel Bacau a dispus arestarea preventiva. Arsene este acuzat ca, in 2013, ar fi primit o suta de mii de euro de la Gheorghe Stefan pentru a interveni pe langa seful AN I de la acel moment, Horia Georgescu, astfel incat Culita Tarata, in acea perioada presedinte al CJ Neamt, sa fie declarat incompatibil.