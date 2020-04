Primul roman arestat preventiv, dupa ce nu a respectat regulile de carantina

Ziare.

"Este greu si stiu ca majoritatea ganditi ca nu are cum sa influenteze ceea ce faceti azi. Va rugam sa respectati indicatiile si sa intelegeti ca aceasta perioada va trece cu bine doar daca facem ceea ce trebuie. Invingatorii nu sunt cei care triseaza. Haideti sa luptam cu acest cumplit virus, sa fim toti de aceeasi parte a baricadei.Am semnat azi o noua Ordonanta Militara. Inainte de va spune ce prevede, mai fac cateva precizari scurte referitoare la necesitatea emiterii acestei ordonante. Evolutia internationala e de asa natura incat trebuie sa adaptam masurile luate deja pentru a ne asigura ca diminuam la minim orice risc.Dar, din pacate, un alt factor e comportamentul unora dintre cetateni. Oameni care pur si simplu nu inteleg cat e de periculos ceea ce fac atat pentru ei, cat si pentru altii. Vreau sa le comunic: legea e pentru toti. Avem primul cetatean arestat preventiv pentru ca a incercat sa fuga de agentii care l-au oprit la un filtru. S-a intamplat la Vaslui", a spus ministrul.De asemenea, autoritatile au anuntat anterior ca, de la inceputul masurilor luate in tara noastra pana in prezent, au fost intocmite 300 de dosare penale.In ce priveste amenzile date de politisti si jandarmi in ultimele 24 de ore, 7.824 de persoane au fost sanctionate pentru ca nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei.Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 15.917.600 de lei.Reamintim ca Romania are, in acest moment, 3.613 de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. 329 de persoane au fost declarate vindecate si externate, in timp ce La Terapie Intensiva sunt internati 119 pacienti.Bilantul negru e de 141 de morti, dupa ce au fost anuntate alte 8 decese. Vezi aici detalii despre ultimele 8 victime