Profesorul din Capitala acuzat ca a agresat sexual o eleva de 9 ani a fost arestat preventiv

Politia Capitalei a anuntat, vineri seara, ca in urma audierilor si a altor activitati procedurale, profesorul acuzat de un parinte ca i-ar fi atins fiica in zonele intime a fost retinut El are 40 de ani si este cercetat pentru agresiune sexuala de catre politistii Sectiei 13 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3.Dosarul a fost constituit dupa ce o persoana a reclamat, vineri, ca fiica sa minora a fost atinsa in zonele intime de profesorul de sport. Dupa agresiune, copilul n-a mai vrut sa mearga la ora de sport, iar invatatoarea a aflat ce s-a intamplat.