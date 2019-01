Recidivistul care a snopit in bataie un batran la Galati a fost arestat: "Regret, dar ... asta e"

Ziare.

La inceputul saptamanii trecute, politistii din Galati au facut publice imagini cu barbatul care snopea in bataie un batran, intr-o scara de bloc. Dupa ce l-a calcat in picioare, agresorul i-a furat varstnicului 500 de euro si un telefon mobil, dupa care s-a facut nevazut.In primele zile, oamenii legii n-au dat publicitatii detalii cu privire la identitatea barbatului violent. Vineri, insa, au facut publica o fotografie cu chipul acestuia. Apoi, peste numai cateva ore, au reusit sa il gaseasca si sa il retina. Agresorul se ascundea intr-o cladire abandonata din oras.Dupa ce mandatul de retinere pentru 24 de ore emis pe numele sau a expirat, barbatul care l-a batut pe batran a primit mandat de arestare si urmeaza sa fie judecat pentru faptele sale, potrivit Antena 3 Jurnalistii galateni au reusit sa vobeasca cu agresorul si sa-l intrebe de ce a facut cumplitul gest, bagandu-l in spital pe batran."Aveam nevoie de bani sa plec si eu in afara. Nu aveam bani, nu aveam buletin.... Sincer regret, dar... asta e", a spus barbatul.Intrebat de ce nu s-a dus la munca in loc sa fure, omul a raspuns ca el munceste "de felul sau", dar ca nu-i ajungeau banii pentru ce voia sa faca.Agresorul fusese incarcerat in mai 2017 pentru o tentativa de talharie si scapse de curand din spatele gratiilor, in urma unei decizii luate in baza recursului compensatoriu.