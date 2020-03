Scandalul Pintea l-a facut pe Vela sa schimbe legea. Ce prevede noul proiect propus de MAI

Medicul sa decida daca un arestat "doreste sa evadeze"

Cum se schimba legislatia

In apararea Sorinei Pintea

Mai precis, dupa ce Sorina Pintea, fostul ministru PSD al Sanatatii, a fost filmata de jurnalisti in timp ce era transportata cu catuse la maini de la arest la medic, au existat numeroase critici in spatiul public referitoare la tratamentul la care aceasta a fost supusa, iar ministrul Sanatatii Victor Costache, dar si Marcel Vela au cerut lamuriri.Vela a declarat, joi, ca, pe viitor,"Adica un medic realizeaza profesional si poate spune: acest om nici nu doreste sa evadeze, nici nu este in situatia medicala de a pune in pericol printr-o agresivitate oarecare siguranta escortelor", a spus Vela, citat de News.ro.Totodata, ministrul a anuntat verificari privind scurgerea de informatii privind transportul Sorinei Pintea.Senatorul Serban Nicolae (PSD) a sustinut ca are informatii despre un ordin al sefului Politiei, "de prin 2008", care instituie regula pentru politisti de a incatusa persoanele aflate in stare de retinere, arest sau detentie pe durata deplasarii."Din punctul meu de vedere, fapta este incadrabila la dispozitiile Codului Penal referitoare la supunerea la rele tratamente, tratamentul inuman (...)", a spus Serban Niculae, cerandu-i lui Vela sa comunice daca acest ordin exista intr-adevar si care sunt masurile administrative si legale pe care le vede necesare.De asemenea, senatorul Teodor Melescanu l-a intrebat daca s-a constituit o comisie care sa faca verificari in cazul legat de ducerea Sorinei Pintea cu catuse din arest."Ieri (miercuri - n.red.) am dispus o ancheta, dupa ce am vazut si eu imaginile in media si totodata am ordonat o ancheta si la nivelul Directiei Medicale pentru ca in fiecare centru de arest exista si un medic, pentru a verifica Directia Medicala daca medicul si-a facut datoria. (...) Am primit si un raspuns administrativ, pe varianta anchetei, sa spunem, disciplinare sau chiar penale, evident ca vom lua si masuri in cazul in care cineva a gresit, chiar prin sesizarea procurorului", a raspuns Vela.El a facut referire la Ordinul 14/9 februarie 2018, prin care a fost modificat un alt ordin, din 2005, si care clarifica "in mod imperativ" cazurile in care nu se pun catuse."Sunt sase cazuri: femeia gravida, persoana in varsta de peste 65 de ani, persoana cu handicap locomotor, minorul in varsta de sub 16 ani, persoana ale carei afectiuni medicale impun utilizarea targii sau caruciorului pentru deplasare, precum si in situatii reprezentate de afectiuni ale membrelor superioare din zona supusa incatusarii, la recomandarea medicului", a detaliat Vela.Vela a precizat ca, in cursul zilei de azi, a publicat, iar in 15 martie va semna un ordin care sa il completeze pe cel din 2018."Modificarea sa fie in sensul urmator: personalul medico-sanitar care asigura asistenta medicala la nivelul centrului de detentie are obligatia de a comunica personalului care asigura escortarea si insotirea persoanei private de libertate informaii privind necesitatea utilizarii targii sau caruciorului pentru deplasare ca urmare a existentei unei afectiuni medicale ori - asta este importanta - cu privire la existenta unor afectiuni, precum si pentru a stabili mijloacele adecvate situatiei medicale ce vor fi utilizate pentru transportul acesteia.Adica un medic realizeaza profesional si poate spune: acest om nici nu doreste sa evadeze, nici nu este in situatia medicala de a pune in pericol printr-o agresivitate oarecare siguranta escortelor. Ceea ce s-ar fi putut astazi daca medicul era cel imputernicit si cel care raspundea, pentru ca acum multe acte normative (...) nu sunt foarte clare, foarte explicite cu raspunderile", a explicat el.Vela a spus ca prin ordinul pe care il va semna va regla definitiv orice situatie in cazuri in care oamenii sunt bolnavi, amintind si de cazul Monicai Iacob Ridzi care a fost dusa in catuse, desi "n-avea nicio intentie de evadare, la fel si doamna Pintea.""Si atunci", a afirmat Marcel Vela.Serban Nicolae a replicat ca el s-a referit la alt ordin, precizand ca nu crede ca medicul poate stabili cine doreste sa evadeze si cine nu, ci eventual daca persoana ar putea fizic sa faca acest lucru.El a cerut sa fie verificate si scurgerile de informatii privind transferul persoanelor aflate in arest preventiv, preponderent catre media."Cred ca acest spectacol mediatic generat de cineva care a avut interesul sa-l genereze trebuie verificat si vom afla - si va rog sa ma credeti ca avem capacitatea de a afla - daca din interiorul Politiei Capitalei s-au scurs informatii care nu pot fi date publicitatii cu privire la transportul doameni in cauza la spital.Dar vreau sa va mai spun ceva: inainte de a pleca, au mai stiut si alte persoane din familie despre acest transport si, ca sa nu fie sub o nota de neclaritate, de dubii, de banuiala, de vinovatie prezumata, vom face o analiza si pe acest capitol al publicarii unor date care nu pot fi date publicitatii", a mai spus Vela. Ordinul de ministru la care a facut referire Vela si care cuprinde aceste modificari de regulament pentru transportul persoanelor retinute/arestate a fost publicat pe site-ul MAI."Art. 1 - Dupa alin.(6) al art. 214 din Regulamentul privind organizarea si functionarea centrelor de retinere si arestare preventiva, precum si masurile necesare pentru siguranta acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2018, se introduc doua noi alineate, alin. (7) si (8), cu urmatorul cuprins:'(7) In scopul aplicarii prevederilor alin. (6)(8)'", stipuleaza noul ordin de ministru publicat la rubrica Transparenta decizionala.Ministerul asteapta in acest sens propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate in termen de 10 zile calendaristice, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.Amintim ca avocatii Sorinei Pintea au depus o sesizare catre Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti, reclamand faptul ca fostului ministru i-au fost incalcate mai multe drepturi, ca a fost expusa in situatia in care se afla, adusa in catuse la medic si impinsa de un agent din escorta.Avocatul Poporului, Renate Weber, a anuntat, miercuri seara, ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat si a cerut directorului Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sa vina cu lamuriri.Tribunalul Bucuresti a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitiva. Ea este acuzata ca a luat mita sumele de 10.000 de euro si 120.000 lei, bani ce reprezinta un procent de 7% din valoarea unui contract.