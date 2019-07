Seful postasilor din Sebes a fost retinut. I-a instigat sa nu livreze 10.000 de plicuri

Ziare.

Politistii din Alba au continuat cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului Postal Sebes, fiind retinut un barbat, de 55 de ani, care, avand o functie de conducere, i-ar fi instigat pe subalternii sai la comiterea de infractiuni."Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2018-2019, acesta ar fi solicitat angajatilor din cadrul societatii sa nu livreze corespondenta ce nu a fost distribuita in termen sau sa o distruga, in diferite modalitati si sa semneze in fals borderourile de livrare si dovezile de comunicare a corespondentei", se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba.Urmeaza ca barbatul sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.Saptamana trecuta, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor, au efectuat 16 perchezitii pe raza municipiului Sebes si sapte pe raza a cinci comune arondate municipiului Sebes. Cercetarile au aratat faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, mai multi angajati ai societatii care furnizeaza servicii postale nu ar fi inmanat destinatarilor corespondenta expediata de catre instantele de judecata si ar fi semnat, in fals, in numele destinatarilor, dovezi si borderouri de livrare, primele fiind expediate ulterior instantelor de judecata.La perchezitii au fost gasite peste 10.000 de plicuri care nu au ajuns la destinatari si au fost retinuti opt postasi pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual. Ulterior, pentru cei opt postasi a fost dispusa masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, perioada in care, printre altele, nu vor mai putea desfasura activitatea de factor postal.