Sibiu: A fost retinut soferul beat si fara permis, care a omorat o femeie si un copil

Ziare.

com

"In cursul noptii, barbatul implicat in accidentul de pe DN7 C a fost retinut de catre politistii rutieri si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Sibiu. Astazi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Avrig cu propunere de arestate preventiva", a transmis, vineri, IPJ Sibiu.Sursa citata a precizat ca barbatul este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "ucidere din culpa", "conducere fara a poseda permis de conducere", "conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice" si parasirea locului accidentului fara incuviintarea Politiei.Amintim ca un copil de sapte ani si mama lui au murit in urma accidentului produs, joi seara , la Cartisoara, decesele fiind declarate dupa ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultate. Un alt baiat, de 14 ani, a fost dus la spital. Cei trei au fost loviti de o masina condusa de barbatul baut si fara permis.