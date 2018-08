Soferul care a provocat accidentul din Buzau soldat cu 12 raniti a fost arestat preventiv

Ziare.

com

In urma prezentarii in fata magistratilor de la Judecatoria Pogoanele, barbatul a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.Totodata, politistii au constatat ca tractorul pe care acesta il conducea era neinmatriculat.Accidentul a avut loc, joi seara, pe DN 2C Costesti-Slobozia, la Pogoanele, in judetul Buzau, fiind implicate un autoturism, un microbuz de transport persoane si un tractor. Accidentul s-a produs dupa ce soferul tractorului s-a angajat in traversarea drumului national fara sa se asigure, moment in care a fost izbit de microbuz. In urma impactului, microbuzul s-a rasturnat si a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus.Soferul vinovat a fugit de la locul accidentului, fiind gasit dupa mai multe ore, la Pogoanele, intr-o stare avansata de ebrietate. Soferul avea o concentratie de 0.80 miligrame alcool pur in aerul expirat. Ulterior, el a fost retinut, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul in stare de ebrietate, vatamare corporala si fuga de la locul accidentului.In urma accidentului, au fost ranite douasprezece persoane. Noua persoane au fost duse la Spitalul Judetean Buzau, in timp ce o tanara de 18 ani, insarcinata, a fost transferata cu elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Alte doua persoane au refuzat sa fie transportate la spital, dupa ce au primit ingrijiri medicale la locul accidentului.Vineri, doi din cei noua raniti de la Spitalul Judetean Buzau au fost transferati la clinici din Bucuresti, ceilalti sapte fiind spitalizati in sectiile ORL, Chirurgie sau Ortopedie.