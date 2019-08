Soferul care a provocat accidentul din Tulcea a fost retinut. Bilantul a ajuns la trei morti

Ziare.

Una dintre persoanele ranite a murit la spital, bilantul victimelor ajungand la trei morti si trei raniti.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, luni, conducatorul auto implicat in accidentul de pe raza localitatii Vacareni a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.El urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.Amintim ca o femeie si un copil au murit , duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. In cursul noptii, una dintre persoanele ranite in accident, o femeie insarcinata, a murit la Spitalul Judetean Galati.