Tanar arestat preventiv pentru pornografie infantila: A santajat o fata de 10 ani sa ii trimita poze compromitatoare

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii si procurorii au facut o perchezitie, in judetul Brasov, la domiciliul unei persoane banuite de pornografie infantila si santaj."Din cercetari a reiesit faptul ca persoana in cauza, un barbat, de 20 de ani, din judetul Brasov, ar fi determinat o minora, de 10 ani, din judetul Constanta, sa ii transmita fotografii cu aceasta in ipostaze compromitatoare. Ulterior, ar fi constrans-o pe minora sa ii mai trimita si alte imagini compromitatoare cu aceasta, prin santajare cu postarea imaginilor initiale pe o retea de socializare", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Barbatul a fost retinut initial pentru 24 de ore, iar pe data de 29 ianuarie Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile.