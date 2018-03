Tanarul care si-a injunghiat prietena minora a fost arestat

Ziare.

Magistratii de la Judecatoria Vaslui au dispus arestarea preventiva a lui Nicusor Cucu, de 24 de ani, pentru comiterea a zece infractiuni , printre ele regasindu-se cele de sechestrare, amenintare, lovire si port ilegal de obiecte periculoase. Acesta a intrat in scoala din satul Buda, comuna Osesti si a injunghiat-o pe iubita sa in varsta de 14 ani."Instanta admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui si dispune arestarea preventiva a inculpatului Cucu Nicusor Ionut, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, pe o durata de 30 de zile", au precizat judecatorii vasluieni.Conform anchetatorilor, individul a avut o relatie de dragoste cu minora de 14 ani, dar, la un moment dat, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui s-a sesizat si a inceput o ancheta . De asemenea, parintii fetei ar fi refuzat ca cei doi tineri sa continue relatia, fapt care l-ar fi iritat pe tanar.Acesta a mers la Scoala "Luiza Zavloschi", din satul Buda, comuna Osesti, judetul Vaslui, unde ar fi facut scandal."La un moment dat, mama minorei i-a spus tanarului sa mearga cu totii spre casa, pentru a se calma. Pe drum, tanarul s-ar fi certat din nou, iar, la domiciliul minorei, ar fi taiat-o pe aceasta la mana. Fata este internata in spital, fiind emis un certificat medico-legal pentru sapte zile de ingrijiri medicale. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile", a declarat sambata Silvia Manta, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.Tanarul ar fi fortat eleva sa mearga cu el intr-un alt sat, fapt pentru care este cercetat pentru sechestrare de persoane.