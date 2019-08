Trei bucuresteni au fost retinuti, dupa ce mama unei tinere obligata sa se prostitueze a sunat la 112

Ziare.

Politistii bistriteni au reusit sa o gaseasca pe fata de 28 ani, alaturi de alte trei tinere, intr-o camera de hotel."La data de 10 august a.c., in jurul orei 15.00, o femeie de 47 de ani, din Bucuresti a sesizat prin 112 faptul ca fiica ei, in varsta de 28 ani, este sechestrata intr-un hotel din Bistrita. In scurt timp, politistii de la Ordine Publica au gasit-o pe tanara de 28 de ani, impreuna cu alte 3 fete, intr-o camera de hotel, in municipiul Bistrita. Acestea au fost conduse la sediul Politiei, in vederea lamuririi situatiei de fapt. Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita au preluat cercetarile in acest caz, existand suspiciuni si cu privire la comiterea infractiunii de proxenetism", se arata in comunicatul IPJ.Ulterior, o echipa formata din politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale si Actiuni Speciale a depistat si oprit in trafic, pe raza municipiului Bistrita, o masina in care se aflau patru barbati, despre care existau indicii ca sunt implicati in comiterea faptei.In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca trei dintre acestia, cu varste cuprinse intre 19-29 de ani, toti din Bucuresti, ar fi implicati in comiterea unor acte de proxenetism, ocazie cu care ar fi determinat si inlesnit practicarea prostitutiei de catre cele patru tinere, intr-un hotel din Bistrita.Doi dintre acestia sunt banuiti de politisti ca ar fi lipsit-o de libertate in mod ilegal pe tanara de 28 de ani, a carei mama a sunat la 112, iar ulterior ar fi obligat-o sa practice prostitutia.Cei trei bucuresteni au fost retinuti pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de duminica vor fi prezentati magistratilor, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate si proxenetism.