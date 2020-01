Un barbat de 53 de ani a fost arestat, dupa ce a santajat o minora cu fotografii intime

Ziare.

"In fapt, in luna septembrie 2019, o minora de 17 ani a sesizat Biroul Agresiuni Sexuale cu privire la faptul ca un barbat pe care l-a cunoscut in vara acelui an, a constrans-o sa intretina relatii sexuale, in caz contrar amenintand-o cu darea in vileag a unor informatii reale sau imaginare compromitatoare pentru ea", a transmis, miercuri, Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, cercetarile au condus la identificarea suspectului, iar din probatoriul administrat a rezultat presupunerea ca barbatul de 53 de ani, in mod repetat, ar fi constrans persoana vatamata, sub amenintarea ca va transmite mai multor persoane, precum si familiei, fotografii in care se afla in ipostaze intime."Cercetarile au fost efectuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, iar in data de 22.01.2020, barbatul a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea sa preventiva", a mai transmis Politia Capitalei.Surse judiciare spun ca barbatul este recidivist, fiind primul roman condamnat la inchisoare pe viata dupa Revolutie, pedeapsa din care a ispasit 20 de ani.