Un barbat de 61 de ani a fost arestat pentru ca facea pornografie cu fete de la orfelinat

De asemenea, barbatul le filma in ipostaze din filmele pentru adulti, potrivit Digi24 Individul a lucrat la o fabrica de mobila din Oradea si obisnuia sa ademeneasca in propria casa minori care proveneau din orfelinate sau familii dezorganizate. Aici, ii filma in timp ce intretineau relatii intime cu amici de-ai lui, dar si cu el.Potrivit anchetei procurorilor DIICOT , la perchezitii au fost descoperite mai multe materiale video si foto cu minorele, care ar fi fost platite cu sume cuprinse intre 50 si 100 de lei.Audiat de procurorii DIICOT, suspectul a fost prezentat Tribunalului Bihor, care a emis pe numele acestuia un mandat de arestare pentru 30 de zile.