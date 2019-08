Un barbat din Bucuresti a fost arestat dupa ce a sechestrat si a violat o femeie

Ziare.

In aceeasi zi, o femeie de 50 de ani a anuntat politia ca, in jurul orei 3:00, un barbat ar fi impiedicat-o sa plece dintr-un imobil din Sectorul 5, dupa care prin agresiune fizica ar fi constrans-o sa intretina un raport sexual impotriva vointei sale.Barbatul a fost depistat si condus pentru audieri la sediul sectiei de politie, in sarcina sa fiind retinuta comiterea faptelor reclamate. In urma audierii, acesta a fost retinut.Barbatul a fost arestat preventiv.A.G.