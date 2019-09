Un barbat urmarit international de autoritatile franceze pentru proxenetism si spalare de bani a fost prins in Romania

Ziare.

El a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, in vederea predarii catre autoritatile franceze.Pentru depistarea acestuia, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Constanta.El va fi prezentat joi, Curtii de Apel Constanta, cu propunere de arestare preventiva pentru 15 zile, in vederea predarii catre autoritatile franceze.