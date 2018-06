Un bucurestean a fost arestat in Brasov, dupa ce a intrat cu motorul in Piata Sfatului si a batut un politist

Ziare.

Reprezentantii Politiei Judetene Brasov au declarat, duminica, pentru News.ro, ca un barbat de 38 ani, din municipiul Bucuresti, a patruns fara permisiune sau autorizatie cu motocicleta in Piata Sfatului din municipiul Brasov."Barbatul l-a agresat fizic pe politistul local, aflat in timpul serviciului, care i-a comunicat ca va fi sanctionat contraventional pentru fapta comisa", au precizat reprezentantii Politiei Brasov.Potrivit acestora, barbatul, care a lovit politistul local cu genunchiul, a fost retinut pentru 24 ore, introdus in arestul IPJ Brasov si este cercetat in continuare sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Ulterior, instanta a dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 zile.