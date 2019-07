Un clujean cautat international a fost prins pe litoral

Ziare.

"Politisti de investigatii criminale din cadrul IPJ Constanta, sprijiniti de politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, au depistat un barbat, de 31 de ani, din localitatea Viisoara, judetul Cluj, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile din Cehia.Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala pentru comiterea unor infractiuni de talharie calificata si violare de domiciliu pe teritoriul statului ceh", potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.Pentru depistarea barbatului, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Inspectoratului General al Politiei Romane.Conform sursei citate, clujeanul a fost prezentat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, fiind emisa pe numele acestuia o ordonanta de retinere pentru 24 de ore.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Curtii de Apel Constanta pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva, in vederea predarii catre autoritatile cehe, conform procedurilor judiciare politienesti in materie penala.