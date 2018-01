Un consilier judetean PNL a fost arestat pentru camatarie

Ziare.

Constantin Suta, comisar sef in IPJ Giurgiu, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca barbatul de 45 de ani, Mihai Mihnea Boerescu, consilier judetean PNL aflat la al doilea mandat , a fost retinut, vineri, fiind acuzat de comiterea infractiunii de camatarie, iar sambata instanta a decis ca el sa fie plasat in arest la domiciliu."La data de 5 ianuarie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au efectuat doua perchezitii domiciliare la doua imobile din judetele Ilfov si Giurgiu, de unde au fost ridicate mai multe documente. Fata de persoana in cauza exista suspiciunea ca, in nume propriu si prin intermediul altor persoane, incepand cu anul 2009 a dat bani cu camata, ca indeletnicire, fara a avea o calitate autorizata in acest sens", a spus Suta."Imprumuturile au fost disimulate in mai multe acte notariale reusind astfel sa deposedeze persoanele vatamate de mai multe proprietati si bunuri constand in imobile, terenuri si autoturisme", arata Politia Giurgiu.Potrivit declaratiei de avere a consilierului judetean, acesta detine aproape 170 de terenuri agricole, patru apartamente in Bucuresti, dintre care trei cumparate in 2010, 2011 si 2012. Boerescu mai are un autoturism, doua motociclete, dar si bijuterii, obiecte de arta, harti vechi, colectii de arta, numismatice, filatelice si ceasuri in valoare de cateva sute de mii de euro.Pentru faptele sale, Mihai Mihnea Boerescu, aflat la al doilea mandat de consilier judetean, risca inchisoare de la 6 luni la 5 ani.