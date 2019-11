Un iordanian care voia sa vanda aproape 19.000 de pachete de tigari de contrabanda a fost arestat in Ilfov

Ziare.

Alte doua persoane sunt cercetate in arest la domiciliu, respectiv control judiciar.Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, pe 15 noiembrie, politistii au efectuat perchezitii domiciliare la doua adrese din Bucuresti, la persoane banuite de comercializarea pe raza judetului Ilfov de tigari de contrabanda, cu timbru de acciza din alta tara."Cu ocazia documentarii intregii activitati infractionale, la aceeasi data, politistii ilfoveni au depistat in flagrant un autovehicul, care se deplasa din judetul Prahova in judetul Ilfov, transportand tigarete de contrabanda ce urmau sa fie comercializate. De asemenea, in urma investigatiilor efectuate de politisti au fost descoperite doua autoturisme abandonate, in care se afla o cantitate insemnata de tigari.", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, cinci persoane au fost conduse la sediul IPJ Ilfov pentru continuarea cercetarilor, doua fiind retinute pentru 24 de ore, ulterior dispunandu-se control judiciar si, respectiv, arest la domiciliu.Politistii ilfoveni au continuat, marti, cercetarile, fiind retinuta pentru 24 de ore o a treia persoana.Cantitatea de tigarete a fost indisponibilizata, iar cele trei autoturisme au fost ridicate de catre politisti, pentru a fi confiscate. Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, pentru savarsirea infractiunii de contrabanda", se mai arata in comunicat.