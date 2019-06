Un militar care ar fi agresat sexual o minora a fost retinut pentru 24 de ore

Ziare.

"Militarul, incadrat la UM 01348 Bucuresti, era detasat la UM 01295 Bucuresti si a fost declarat apt pentru serviciul militar la toate testarile psihologice sustinute in calitate de militar profesionist, ultima testare fiind efectuata in luna noiembrie 2018", precizeaza MApN intr-un comunicat.Unitatea militara in care este incadrat va dispune masurile legale prevazute de Legea nr 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, respectiv suspendarea din functie, situatie in care cel in cauza nu beneficiaza de niciun drept de la Ministerul Apararii Nationale.Conform legii mentionate, in situatia in care, in urma trimiterii in judecata, va fi condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, militarul va fi trecut in rezerva incepand cu data suspendarii din functie.Politia Capitalei a fost sesizata, vineri, in jurul orei 16,30, prin apel 112 despre o agresiune de natura sexuala."In baza semnalmentelor furnizate, politistii au depistat si identificat un barbat de 38 de ani, pe care l-au condus la sediul subunitatii.Cercetarile au fost preluate de Biroul Agresiuni Sexuale din cadrul Serviciului Omoruri din Politia Capitalei. Avand in vedere ca barbatul depistat este cadru militar, cercetarile vor fi continuate impreuna cu Parchetul Militar", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) .