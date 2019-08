Un roman urmarit international pentru viol in grup a fost prins in Italia

Ziare.

com

Barbatul a fost condamnat, in 2013, la 9 ani de inchisoare, pentru violenta sexuala in grup, fapta fiind comisa in complicitate cu alt conational, la Bicaz, in anul 2010, asupra unei victime care, la acel moment, era minora, anunta IGPR."In fapt, la data de 19.05.2010, aflandu-se intr-un local din Bicaz, judetul Neamt, barbatul a ademenit o adolescenta de 16 ani, in grupul sanitar al restaurantului. Ulterior, si-a chemat complicele si impreuna au comis fapta sus-mentionata.Dupa condamnare, cel in cauza a fost dat in urmarire internationala, intrucat se sustragea executarii pedepsei si a fost localizat in localitatea italiana Villa di Briano (Provincia Caserta/Regiunea Campania) ", se arata intr-un comunicat al institutiei.Romanul a fost prins in Italia in urma unei operatiuni comune intre politistii din cele doua tari.A.G.