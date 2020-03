Un ucrainean care trafica masti sanitare catre Romania a fost arestat

LIVE

Conform acestui serviciu, granicerii ucraineni l-au surprins pe barbatul in varsta de 29 de ani iesind din rau. Acesta a incercat sa fuga, dar a fost retinut dupa ce s-a tras un foc de avertisment."Contravenientul a recunoscut de asemenea ca transfera masti catre Romania vecina", se arata in declaratia politiei de frontiera ucrainene.Autoritatile ucrainene afirma ca, odata cu epidemia de coronavirus, astfel de masti au devenit mai tentate decat tigarile pentru traficantii care le transporta dincolo de granita catre Uniunea Europeana.Ca urmare a acestei epidemii, Ucraina a interzis exportul de masti sanitare, iar la punctele de frontiera au fost confiscate mii de astfel de masti. Au fost de asemenea arestate mai multe persoane suspectate ca au incercat sa sustraga sub amenintarea armelor masti sanitare de la un furnizor privat din Kiev.Ucraina are in prezent confirmate 18 cazuri de coronavirus, dintre care doua decese.