70 de militari romani aflati in Afganistan, Irak si Republica Centrafricana vor fi repatriati, din cauza COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Ministerul Apararii Nationale a anuntat, marti, ca a decis reconfigurarea numarului de militari romani care actioneaza, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale, in contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO "Resolute Support", in Irak - misiunea de tip coalitie "Inherent Resolve" si in Republica Centrafricana - misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere vor fi repatriati.Ei se vor putea reintoarce in teatrele de operatii, in situatia in care vor exista solicitari din partea comandamentelor misiunilor respective. Masuri similare au fost luate si de alte tari din NATO, Uniunea Europeana sau partenere.Configuratia detasamentelor Ministerului Apararii Nationale dislocate in celelalte misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman ramane neschimbata.Potrivit MApN, masurile de reconfigurare, realizate in consultare si coordonare cu partenerii din Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana si in concordanta cu legislatia nationala in vigoare in aceasta perioada, nu afecteaza modul de indeplinire a misiunilor si siguranta militarilor romani dislocati in teatrele de operatii."Armata Romaniei va continua sa indeplineasca responsabilitatile asumate de tara noastra in plan international, situatia din teatrele de operatii in care sunt desfasurati militarii romani urmand sa fie monitorizata in permanenta, in vederea stabilirii masurilor necesare, in functie de evolutia situatiei epidemiologice si de securitate din zonele de dislocare si de masurile adoptate la nivel global pentru reducerea riscurilor de contaminare cu virusul SARS-CoV-2", arata sursa citata.