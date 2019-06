A facut instructie fortata cu vecinii si a lovit un politist, dar a primit doar o condamnare cu suspendare

Ce a facut mai exact militarul

Militarul a fost judecat pentru ultraj, iar decizia Tribunalului Militar Cluj nu este definitiva, relateaza Libertatea Aceasta poate fi atacata la Curtea Militara de Apel Cluj.In 2017, Vasile Voicu si-a scos cu forta vecinii din bloc si i-a aliniat pe scara blocului punandu-i sa faca instructie militara, conform gazetadecluj.ro.Speriati, oamenii au sunat la 112, insa politistii ajunsi la fata locului - Dan Rat si Carmen Croitoru - nu au fost bine primiti de militar, care l-a si batut pe unul dintre agenti.Voicu, care a efectuat un stagiu in Afganistan, l-a impins in scara pe Dan Rat, acesta s-a dezechilibrat si a cazut pe scarile de la etajul doi si pana la jumatatea primului etaj.Un martor a povestit, ulterior, ca politistul era plin de sange, iar cativa dintre vecini au reusit sa fuga inapoi in case."Politistul era plin de sange. Ne-am speriat enorm. Cei ce erau scosi pe scara de catre militar au profitat de neatentia acestuia si s-au refugiat in locuinte. Intre timp, militarul il ameninta pe agent ca daca se ridica de jos il va omori", a explicat acesta.Intr-un final, politistii au reusit sa aplaneze conflictul si au chemat intariri.Militarul a fost dus la Politia Municipala, iar apoi a fost internat la Clinica de Psihiatrie, insa a fost eliberat la scurt timp si detasat la o unitate militara din Constanta.Decizia a fost una surprinzatoare, intrucat barbatul a mai avut astfel de episoade. In 2016, el a insirat mai multe persoane pe strada Piezisa obligandu-le sa faca instructie militara, iar in 2017 a mai agresat un taximetrist lovindu-l cu capul de asfalt, potrivit Gazeta de Cluj