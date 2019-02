Americanii suplimenteaza numarul tancurilor aflate in baza Mihail Kogalniceanu (Foto&Video)

Ziare.

Este vorba despre tancuri din cadrul Regimenului 16 Infanterie din Fort Riley, Kansas, iar pentru transportarea acestora au intervenit inclusiv contractori romani si politia militara, pe langa fortele armate americane, se arata intr-o postare distribuita de Ambasada SUA in Romania Blindatele americane au fost aduse pe calea ferata la Capul Midia, iar de acolo au fost incarcate in tiruri si duse la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Trupele au venit din Polonia.Prezenta acestora se incadreaza in misiunea Atlantic Resolve si a fost salutata de Ambasada SUA la Bucuresti, care le-a urat militarilor "".Ministerul Apararii informeaza ca este vorba despredin Batalionul 1 al Regimentului 16 Infanterie din cadrul Brigazii 1 - parte a Diviziei 1 Infanterie, care au in dotare. Acestia vor participa la exercitii multinationale alaturi de militarii romani.De asemenea, la Mihail Kogalniceanu vor sosi si circa, din cadrul Brigazii 1 Aviatie de Lupta ce face parte, tot din cadrul Diviziei 1 Infanterie. Acestia vor efectua exercitii impreuna cu militari din Fortele Aeriene Romane, antrenamente bilaterale, de tip joint si multinationale.Unitatile americane vor stationa in Romania pentru, dupa care vor fi inlocuite de alte unitati de lupta, asigurandu-se astfel o prezenta consistenta, bazata pe rotatie continua, in Europa, arata MApN.V.D.