Antrenament comun al avioanelor romanesti cu un bombardier american B-52 (Video)

Potrivit unui comunicat de presa al Ministrului Apararii Nationale (MApN), antrenamentul a avut loc in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu si in Baza 86 Aeriana de la Borcea."Scopul principal al activitatii de antrenament a fost demonstrarea capacitatii de dislocare rapida a fortelor aliate in sud-estul Europei si au constat in executarea unor misiuni in comun de realimentare in aer si escorta. Misiunile de acest fel contribuie la consolidarea masurilor de reasigurare si sporire a increderii privind implicarea Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre", se arata in comunicatul dat publicitatii.Conform sursei citate, participarea aeronavelor F-16 Fighting Falcon la acest tip de activitati permite antrenarea personalului roman in executarea misiunilor de realimentare in aer si de escorta si contribuie la dezvoltarea cooperarii bilaterale in domeniul aerian prin antrenament si aplicarea unor proceduri comune pentru indeplinirea obiectivelor misiunii."Activitatile de instruire in comun cu partenerul american reprezinta un element-cheie in asigurarea interoperabilitatii si a succesului in actiunile militare comune", adauga sursa citata.