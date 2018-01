Armata britanica vrea sa atraga femei, persoane gay si musulmani (Video)

Ziare.

com

Actiunea are ca scop acoperirea deficitului de personal, insa este criticata pentru ca ar fi cedat "corectitudinii politice", scrie AFP.O campanie de recrutare a fost lansata in urma cu cateva luni si noi mesaje urmeaza sa fie difuzate la sfarsitul saptamanii la posturile de radio, de televiziune si pe Internet.Inregistrari video, din care au fost prezentate deja extrase, isi propun sa-i linisteasca pe eventualii candidati femei, homosexuali sau musulmani, intre altele in legatura cu faptul ca vor fi acceptati in randul trupelor, raspunzandu-le la intrebari precumsauSeful armatei britanice, generalul Nick Carter, a explicat la BBC ca armata obisnuia sa recruteze "barbati tineri albi intre 16 s 25 de ani si ca nu mai exista atat de multi dintre acestia in jurul nostru ca in trecut. Societatea noastra se schimba"."Aceasta campanie este o modalitate de a recunoaste ca nu mai dispunem de o armata suficient de numeroasa in acest moment, ca demografia tarii noastre s-a modificat si ca trebuie sa vizam o comunitate mai larga", a adaugat el.In 2017, armata britanica numara 78.000 de membri, in timp ce obiectivul stabilit de Guvern pentru 2020 este de 82.000.Campania a primit insa si critici, care au acuzat armata ca cedeaza "corectitudinii politice"."Oamenii cei mai interesati de armata nu sunt preocupati sa stie daca vor fi ascultati sau daca isi vor putea exprima emotiile", a declarat la BBC colonelul Richard Kemp, fost comandant al trupelor britanice in Afganistan."Ceea ce ii preocupa cel mai mult este modul in care vor lupta, ei vor fi atrasi de imaginile de lupta, pentru ca acesta este motivul pentru care oamenii intra in armata", a mai comentat colonelul Kemp.Generalul Nick Carter a aparat insa campania, declarandu-se "foarte mandru ca armata respecta cu adevarat originea etnica si sociala si genul fiecaruia" si nu face diferentieri salariale intre barbati si femei.Potrivit sefului armatei, numarul cererilor de inrolare a crescut cu 30-35% in ultimele noua luni.