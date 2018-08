Armata se confrunta cu un deficit de personal, dupa ce 8.000 de oameni au plecat din sistem anul trecut

Ziare.

Ministrul Fifor spera ca, pana la sfarsitul anului, sa se reuseasca incadrarea a peste 6.000 de posturi."Nu este usor sa atragi oameni catre Armata Romaniei, pierderea de anul trecut a fost una destul de consistenta, aproape 8.000 de oameni care au plecat din sistem.Anul aceasta am inceput activitatea printr-un memorandum adoptat in Guvernul Romaniei cu 6.457 de posturi scoase la concurs pentru a incerca sa recalibram resursa umana din armata. Nu se intampla lucrurile peste noapte, speram ca pana la finalul anului sa reusim sa incadram aceste functii", a declarat, miercuri, Fifor, la Craiova.El a adaugat ca este vorba inclusiv de posturi de medici, psihologi sau ingineri."Sunt functii de toate tipurile, inclusiv 400 de functii de medic, psihologi, ingineri. Pe de alta parte, fiecare categorie de forte a solicitat un numar de posturi pe care noi am incercat sa le prindem in acest memorandum", a afirmat Mihai Fifor.