Armata SUA cere iertare ca a intrat cu tancurile in lanurile romanilor. Cine va plati despagubirile

Ziare.

com

"Colaboram indeaproape cu autoritatile militare si civile din Romania pentru investigarea acestui incident si pentru a ne asigura ca astfel de evenimente nu se vor mai repeta.Vehiculele se aflau in zona pe timpul desfasurarii unor activitati de instruire din cadrul Exercitiului Multinational Saber Guardian 2019, exercitiu condus impreuna cu Comandamentul Fortelor Intrunite din Romania. Apreciem modul in care Romania gazduieste acest exercitiu si multumim Fortelor Armate Romane pentru cooperare si sprijin", se arata in comunicatul americanilor.Acestia precizeaza si ca agricultorii vor fi despagubiti."Despagubirile rezultate din acest incident vor fi acordate potrivit procedurilor NATO existente pentru astfel de evenimente si ne vom asigura ca cei afectati vor fi compensati respectand cu exactitate aceste proceduri", se mai precizeaza in document.Amintim ca joi mai multi agricultori de langa Fetesti au crezut pentru cateva ore ca a inceput razboiul dupa ce s-au trezit pe campurile lor cu tancuri care trageau cu tunul.Oamenii au incercat sa ii opreasca pe soldati, dar spun ca nu au fost bagati in seama, iar in cele din urma au fugit de pe camp si au sunat la politie. In cele din urma, se pare ca totul s-a intamplat din eroarea americanilor, care au gresit traseul.