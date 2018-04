11 copii morti si mai multi raniti, inclusiv 8 militari romani, in urma unui atentat sinucigas in Afganistan UPDATE Reactia ministrului Apararii

UPDATE 1

Militarii romani se aflau intr-o misiune de patrulare, la cateva zeci de kilometri de baza din Kandahar. Acestia patrulau cu vehicule blindate, insa la un moment dat au coborat, iar atunci masina capcana, trasa pe marginea drumului, a fost aruncata in aer.Atentatul a fost comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat purtatorul de cuvant al politiei, citat de Agerpres.In urma exploziei, 11 copii si-au pierdut viata, iar alte 16 persoane, printre care se numara civili, politisti si militari romani, au fost ranite.Romanii au fost raniti, dar viata lor nu este pusa in pericol, potrivit unor surse citate de Realitatea.Conform Digi24, soldatii au fost transportati la spitalul din Kandahar.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Digi 24 ca militarii raniti sunt in afara oricarui pericol."Este o veste extrem de proasta, care ne intristeaza foarte tare. Militarii au fost evacuati de indata de la locul incidentului.. Leziunile nu le pot pune viata in pericol. Suntem in legatura permanenta cu echipa din Kandahar, medicii acorda ajutorul de specialitate", a precizat ministrul Apararii.Intrebat daca familiile celor raniti au fost informate, Mihai Fifor a raspuns afirmativ. "Desigur, aceasta este procedura, colegii mei s-au ocupat. Subliniez ca viata militarilor romani este in afara oricarui pericol in momentul de fata".Totodata, ministrul a sustinut ca este "prea devreme" pentru a spune daca militarii raniti vor fi transferati de la spitalul din Kandahar. "Ei sunt in spital, se fac toate evaluarile necesare, o sa va informam. Sunt sub atenta supraveghere medicala", a adaugat ministrul.Cei opt militari fac parte din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung Muscel, potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale.Militarii au fost raniti, luni, in jurul orei 09:00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, se arata in documentul remis"Militarii din Campulung Muscel executa o misiune in Afganistan in perioada februarie - august 2018. Acestia executa, in teatru, misiuni specifice de asigurare a protectiei fortei din Baza Aeriana Militara Kandahar si misiuni de instruire, consiliere si asistenta a Fortelor Nationale Afgane", se arata in comunicat.Potrivit MApN, in anul 2018, Armata Romaniei participa la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan cu 625 de militari, alti aproximativ 300 fiind desfasurati in operatii sub comanda/mandat NATO, UE, ONU si OSCE in alte regiuni."Romania continua sa isi mentina angajamentele in Teatrul de operatii Afganistan, efortul principal ramane concentrat pe asigurarea protectiei fortei in Baza Militara Kandahar, concomitent cu participarea la instruirea, consilierea si asistenta fortelor de securitate afgane din comandamentele regionale Nord si Sud", mai transmite ministerul.Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj, in urma atentatului din Afganistan."Am aflat astazi cu profunda durere despre atentatul din Afganistan soldat cu pierderi de vieti omenesti, printre care si copii. In urma acestui tragic eveniment, opt militari romani, aflati in teatrul de operatii din Afganistan, au fost raniti.Le urez insanatosire grabnica si multa putere lor si familiilor acestora in aceste momente de grea incercare.Le suntem alaturi militarilor nostri care ne reprezinta tara cu profesionalism si dedicare in cele mai periculoase zone din lume, pentru mentinerea pacii si asigurarea securitatii internationale", este mesajul transmis de presedintele Iohannis.Premierul Viorica Dancila a transmis si ea un mesaj referitor la atentatele din Afganistan in care au fost raniti 8 soldati romania."M-a intristat profund vestea atentatelor din Afganistan, in urma carora si-au pierdut viata civili, inclusiv copii, iar opt militari romani au fost raniti. Gandurile mele se indreapta catre toti cei care au avut de suferit de pe urma acestor evenimente tragice.Ministrul Apararii mi-a transmis ca este in legatura permanenta cu echipa de comanda, iar medicii le acorda ranitilor ajutorul de specialitate. Le doresc insanatosire grabnica militarilor nostri si multa putere familiilor lor pentru a trece cu bine peste aceste momente dificile", a transmis prim-ministrul, potrivit unui comunicat de presa remisTalibanii inca nu au confirmat daca se afla in spatele atacului, care este separat de un dublu atentat sinucigas cu bomba comis in capitala Kabul mai devreme in timpul diminetii de luni.In prezent, in Afganistan, se afla peste 700 de soldati romani. In timpul misiunilor externe, 29 de militari romani si-au pierdut viata si alti peste 185 au fost raniti.