Avioane de vanatoare au fost trimise din Romania sa intercepteze un avion rusesc, deasupra Marii Negre

"Avioane de vanatoare de tip Typhoon stationate in Romania au fost trimise ca reactie la zborul unui avion rus de tip Il-20 Coot in apropierea spatiului aerian NATO din Marea Neagra", au anuntat vineri Fortele Aeriene britanie, prin Twitter.Avioanele de vanatoare britanice au decolat de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu pentru interceptarea unui avion rus Iliusin IL-20 (nume de cod NATO 'Coot') care se indrepta spre vestul Marii Negre."Avionul militar rus a fost monitorizat de avioane de vanatoare Typhoon in conformitate cu Misiunea consolidata NATO de patrulare aeriana (EAP) la care Fortele Aeriene Regale participa in Romania. Avionul IL-20 Coot a fost localizat in timp ce se indeparta spre nord-est. Pilotii nu au avut deloc contact vizual", precizeaza institutia britanica."Misiunea de interceptare desfasurata astazi (...) demonstreaza ca ne-am reintegrat cu succes din Romania in sistemul de patrulare aeriana al NATO", a declarat ofiterul Chris Ball, comandantul Fortei aeriene britanice de interventie rapida 135.Incidentul aerian intervine in contextul in care douazeci si una de nave militare, zece aeronave de lupta si un submarin participa, in perioada 4-11 mai, in Marea Neagra, la "Sea Shield 2018", cel mai mare exercitiu multinational organizat anul acesta de Fortele Navale Romane.Peste 2.300 de militari din Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia si Ucraina vor pune in aplicare proceduri standard NATO de lupta impotriva amenintarilor asimetrice, aeriene, submarine si maritime, conform unui scenariu bazat pe o situatie geopolitica fictiva, precizeaza Fortele Navale romane.