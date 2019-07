Black Sea Air Show: 10.000 de spectatori sunt asteptati la cel mai mare spectacol aviatic al anului

Imagini prinse intr-un film de actiune

Secvente din acest show vor aparea si intr-un film de actiune regizat de Alain Depardieu, fratele actorului francez Gerard Depardieu, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa tinuta pe aeroport, organizatorii evenimentului. Black Sea Air Show va fi un eveniment de emotie, un eveniment de senzatie, de forta aeriana, un eveniment pentru constanteni si pentru toti cei care viziteaza litoralul romanesc in timpul verii", a mentionat presedinta Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica, Corina Martin.Potrivit coordonatorului spectacolului aviatic, George Barcaru, de la Aeroportul "Mihail Kogalniceanu", startul evolutiilor aeriene va fi dat la ora 12:30 de catre pilotii aviatiei civile, urmand apoi cei ai aviatiei militare."La 12:30, startul evolutiilor aeriene. Acestea vor fi deschise de catre aviatia civila prin partenerii nostri, Aeroclubul Romaniei, Scoala Superioara de Aviatie Civila si Regional Air Services. Va fi o perioada de aproximativ doua ore si treizeci de minute de evolutie a aeronavelor civile, urmata de o perioada de circa doua ore de evolutie a aeronavelor militare. Si ma refer aici la elicopter PUMA R330, MIG 21 Lancer, F16 si, cu bunavointa partenerilor italieni, aeronave de vanatoare Typhoon, ale Italian Air Force", a spus Barcaru.El a mentionat ca publicul va putea sa admire evolutia a zeci de aeronave, dar si lansari de parasutisti.Directorul general al aeroportului constantean, Bogdan Artagea, a adaugat ca, in cadrul unei expozitii, vizitatorii vor avea posibilitatea sa vada un elicopter militar, o autospeciala PSI militara, diferite aeronave si echipamente, fiind amenajate totodata "o zona de food, o zona VIP" si creata o parcare auto cu 900 de locuri.La dispozitia vizitatorilor vor fi puse mijloace de transport speciale, pe ruta Constanta - Aeroportul "Mihail Kogalniceanu".Conform Corinei Martin, deschiderea evenimentului va fi facuta de fanfara Fortelor Navale Navale si o parada a masinilor de epoca.Secvente din spectacolul aerian de pe 13 iulie vor fi filmate cu intentia ca acestea sa faca parte din scenariul unui film de actiune realizat de o echipa de producatori si regizori din Franta si Elvetia, printre acestia fiind si francezul Alain Depardieu.Eduard Irimia, care s-a implicat in ultimii 2 ani in productia de filme, dupa ce a organizat la nivel global peste 100 de evenimente sportive televizate, a declarat ca doreste sa includa in filmul mentionat, pe langa secvente de la show-ul aerian de pe Aeroportul "Mihail Kogalniceanu", si locuri precum statiunea Mamaia si Insula lui Ovidiu, in special pentru a promova Romania. Productia filmului ar putea incepe in luna august a acestui an.Regizorul Alain Depardieu a declarat, in cadrul conferintei de presa tinuta marti pe aeroportul constantean, ca este posibil ca si fratele sau, Gerard Depardieu, sa joace in acest film."Este foarte posibil ca fratele meu, Gerard Depardieu, sa joace pana la urma in acest film, asta se va decide dupa ce vom evalua scenariul final. (...) El si-ar dori sa faca parte din distributia acestui film", a spus Alain Depardieu.Aflat la prima editie, "Black Sea Air Show" se va desfasura in intervalul orar 12:30 - 17:30, iar intrarea la spectacolul aviatic este libera, accesul publicului fiind permis incepand cu ora 10:30.Evenimentul este organizat de Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" si Aeroclubul Romaniei, sub egida Ministerului Transporturilor, fiind sustinut de diversi parteneri.