Bricul Mircea, bijuteria Marinei Romane, a acostat pentru prima data intr-un port de pe Dunare

Ziare.

com

Cateva sute de persoane au asistat la operatiunile de acostare si au vizitat apoi velierul cunoscut drept "bijuteria Marinei Romane"."Bricul 'Mircea' a mai fost la Tulcea, in 1953-56, dar atunci a stat la ancora. Astazi este pentru prima data cand acosteaza aici, cand nava poate fi vazuta de public si cand gazduieste institutii militare care isi promoveaza oferta educationala. Portul acesta are o caracteristica unica, un contracurent. A fost destul de dificila, dar experienta a dovedit ca se pot face manevre aici", a declarat pentru AGERPRES comandantul navei scoala "Mircea", comandor Mircea Tarhoaca.El a mentionat ca oprirea navei in portul Tulcea face parte din evenimentele organizate cu prilejul implinirii a 80 de ani de cand bricul se afla in serviciul Marinei Militare Romane.La randul sau, comandantul Flotilei fluviale, contraamiral de flotila Cornel Rogozan, a aratat ca marsul desfasurat zilele acestea reediteaza unul derulat in urma cu 80 de ani, la sosirea navei din santierul din Germania, unde a fost construita."Prima misiune a bricului pe Dunare a fost la Galati, la lansarea la apa a unei nave militare 'Amiral Murgescu', in prezenta regelui Carol al II-lea. A fost locul in care s-au intalnit vechea nava 'Mircea' si actuala nava scoala 'Mircea'. Actuala nava a fost construita in 1939 si a inlocuit-o pe cea realizata in 1882, in Anglia. Ea a fost adusa in tara ca urmare a infiintarii Scolii copiilor de marina la Galati, in anul 1881. In anul 1936 a aparut ideea unei noi nave scoala 'Mircea', care a fost facuta din donatii si cu fonduri de la bugetul statului", a afirmat contraamiralul Rogozan.El si-a adus aminte de anumite momente pe care le-a trait acum aproape 36 de ani, pe nava scoala "Mircea"."Eram student la Institutul de Marina si timp de doi ani am fost pe aceasta nava. Am mai avut misiuni pe aceasta nava, dar nu marsuri. Imi amintesc cu mare drag de momentele in care faceam curatenie pe nava, se facea bricuirea puntii cu nisip, iar noi in genunchi frecam puntea pana ajungea la culoarea cojii de portocala. Cam aceleasi operatiuni se executa. Au aparut si alte substante care ajuta la curatare, dar mergem pe traditii, pentru ca Marina este o arma de traditie", a mai spus Cornel Rogozan, comandantul marsului pe Dunare.La ceremonialul de primire a navei scoala "Mircea" in Portul Tulcea au participat autoritati locale si judetene, precum si multiplul campion olimpic la caiac-canoe, Ivan Patzaichin, care, la final, le-a daruit comandantilor de pe bric o vasla."Cel mai greu moment pentru nava a fost in anul 1967, atunci cand, in timp ce era remorcata spre santierul naval din Hamburg, o furtuna puternica i-a rupt paramele. Nava a fost recuperata dupa doua zile, spre surprinderea multora", a rememorat contraamiralul Rogozan.Si pentru elevii de la Colegiul National Militar "Al. I. Cuza" marsul de instructie pe Dunare este o premiera."Pentru elevii de colegiu este o premiera, avand in vedere ca acest colegiu a fost reinfiintat anul trecut scolar. Este o experienta deosebita pentru ca au avut sansa sa faca parte din echipajul unei nave si sa-si aduca contributia la buna desfasurare a misiunii navei", a spus reprezentanta colegiului, Alina Davies.Pentru elevi, experienta de pe bricul "Mircea" este una minunata."Fiind de doua zile la bord, pot spune ca este o experienta minunata, deoarece am invatat foarte multe lucruri noi si sper sa fie asa in continuare. Am facut sectoare, am invatat anumiti termeni si am facut turul navei in general", a mentionat elev caporal Lia Pascaru, din cadrul Colegiului "Al. I. Cuza".Nava scoala "Mircea" va putea fi vizitata si luni, in intervalele orare 9,00 - 13,00 si 15,00 - 19,00, marti ea urmand sa plece spre Galati, unde va acosta la ora 17,00.