Castigatorul licitatiei pentru corvete poate fi anuntat: Compania italiana Fincantieri si-a retras contestatia

Cea mai buna oferta, ca pret, a fost facuta de societatea de stat franceza Naval Group, iar presa pariziana a acuzat, dupa aparitia contestatiei italienilor, caMinistrul Apararii, Gabriel Les , contactat de Digi24.ro, a spus ca se afla la Bruxelles si nu stie ce se intampla. Intrebat daca este adevarat ca italienii au renuntat la contestarea licitatiei, ministrul a raspuns: "Asa am auzit, nu e nimic oficial".Pe site-ul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) apare insa deja retragerea contestatiei de catre compania Italiana, precum si o solicitare de la competitorii francezi - Naval Group - de a consulta dosarul.Naval Group (Franta), Damen (Olanda) si Fincantieri (Italia) sunt cei trei competitori in aceasta licitatie, iar presa a scris ca acestea au depus oferte de 1,2 miliarde euro, de 1,25 miliarde, respectiv 1,34 miliarde euro.Sumele nu au fost confirmate oficial.Ministrul Apararii, Gabriel Les, l-a eliberat din functie, la inceputul lunii iunie, pe Andrei Ignat , secretar de stat al Departamentului pentru Armamente, in urma unei analize care a aratat "necesitatea relansarii si reenergizarii" managementului acestui department "responsabil de activitatea de inzestrare".Andrei Ignat era un apropiat al fostului presedinte al PSD , Liviu Dragnea, si a fost implicat in blocarea licitatiei pentru corvete, al carei castigator urmeaza sa fie anuntat in perioada urmatoare, potrivit unor surse din cadrul MApN, citate de Mediafax.Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata in ianuarie de catre MApN. Departamentul pentru Armamente, condus de Andrei Ignat, a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, in temeiul unor "suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii".