Ce loc ocupa Romania in topul armatelor lumii

Astfel, Romania se situeaza pe locul 40 in top, cu 177.750 de militari, dintre care 72.750 sunt in serviciu activ, scrie Adevarul , citand indexul Global Firepower Tara noastra este devansata de alte state din regiune, precum Grecia (28), Ucraina (29) sau Cehia (30), dar la randul ei devanseaza Ungaria (57), Bulgaria (60), Croatia (72) sau Serbia (78).Clasamentul a fost intocmit in baza a 55 de parametri, printre care si pozitia geografica sau bugetul alocat apararii. De asemenea, s-a tinut cont de apartenenta la NATO, tarile membre primind un bonus pentru posibilitatea de a folosi resursele aliantei, scrie Adevarul.