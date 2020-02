Clasamentul armatelor lumii - Cum sta Romania si modificari in statele UE

Ziare.

Firma de cercetare isi intampina vizitatorii pe site cu citatul "Razboiul nu arata cine are dreptate, ci doar cine invinge", al filozofului Bertrand Russel.PowerIndex este determinat pe baza a 50 de criterii, de la "puterea de foc" si cea financiara militara pana la cea logistica si situarea gografica.Romania este 11-a forta militara a Uniunii Europene si a 14-a a NATO, intr-un clasament in care Italia (locul 12) a depasit Germania (13) si, dupa Brexit, a devenit a doua putere militara a Uniunii Europene, dupa Franta (7).Lumea este dominata in continuare, in ordine, de armatele SUA, Rusiei, Chinei, Indiei, Japoniei si Coreei de Sud.Anul trecut, cheltuielile militare mondiale au inregistrat cea mai mare crestere din ultimii zece ani, ca efect al rivalitatii tot mai mari intre marile puteri si a cursei pentru noile tehnologii.Statele Unite si China au bugete militare de 685, respectiv 181 de miliarde de dolari, in crestere cu 6,6 % la fiecare.In Europa, cheltuielile au crescut cu 4,2%, in special pe fondul ingrijorarilor legate de Rusia.Citeste mai departe despre clasamentul armatelor lumii - modificari in statele UE pe Curs de Guvernare