Clipul zilei: Militarii joaca hora sub ninsoare, de Ziua Unirii

Este vorba despre o filmare care ii surprinde pe cativa elevi militari care au incins o hora sub ninsoare, in asteptarea defilarii organizate la Iasi cu ocazia acestei sarbatori nationale.", este mesajul care insoteste imaginile.Tinerii isi "rup pingelele" pe ritmurile populare, iar veselia li se citeste pe fete.Clipul a fost vizualizat in patru ore de aproape 140.000 de ori si a adunat peste 6.600 de likes, aproape 3.000 de shares si 348 de comentarii.Iata cateva dintre cele mai frumoase comentarii:Romanul adevarat, din cele mai vechi timpuri, a stiut, la vreme de restriste, sa puna mana pe arma, sa-si apere tara! La vreme de pace, sa apuce coarnele plugului si sa dea rod pamantului! La zi de sarbatoare, sa-nvarta hora, ca nimeni altul! Bravo, romanasi adevarati!Bucuria unirii sub acelasi drapel, unic in cuget si simtiri, este tot asa de mare si dupa 160 de ani de manifestare deplina. Limba, obiceiurile, durerile, necazurile, lupta pentru aceleasi idealuri (...) au dat maretie idealului de unire de atunci si precum se vede si acum. FELICITARI romani de oriunde veti fi, multumiri celor care fac ca prin manifestarile organizate sa intretina neatinsa, aceasta flacara (...)Sa ii pupe mama pe suflete de frumosi!C.B.