Comandant german, despre apararea spatiului aerian UE: Pilotii rusi sunt imprevizibili, in aer! Uneori ne saluta, alteori ne arata degetul mijlociu

"Pilotii rusi sunt imprevizibili, in aer. Uneori arata degetul mijlociu, alteori ne fac urari!"

Avion Eurofighter Typhoon decoland de la baza militara germana din Neuburg. Sursa foto: Gabriel Kolbay/Editor Ziare.com

"Ni s-a cerut sa ne uitam, din zbor, in alte avioane, ca sa depistam posibile atentate!"

Doua avioane Eurofighter Typhoon escortand o aeronava. Sursa foto: Hepta.ro

Lt.col. Swen Jacob, comandantul echipei de zbor de la baza militara Neuburg. Foto: Gabriel Kolbay/Ziare.com

Am doborat avioane de ultima generatie. Conteaza ce aeronava ai, dar si cum stii sa lupti!

Ziare.

com

Swen Jacob are 50 de ani, iar pe ultimii 30 si i-a petrecut in armata germana. Initial a fost comandant de tanc, iar ulterior a devenit pilot de vanatoare.Din 2014 a inceput sa piloteze unul dintre cele mai scumpe si mai puternice avioane de atac din lume: Eurofighter Typhoon, produs de un concern alcatuit din Airbus, BAE Systems si Leonardo (o multinationala care produce echipamente aerospatiale). In urma cu 2 ani, Jacob a devenit comandantul echipei de zbor de la baza aeriana militara din Neuburg (din sudul Germaniei).Intr-o scurta vizita a presei in baza militara germana - la care a luat parte si echipa- Swen Jacobs a explicat ce se intampla cand pilotii UE se intalnesc, in aer, cu cei ai Rusiei, dar si cat de mult conteaza, in orice situatie, priceperea si experienta celor aflati in spatele mansei avionului de vanatoare.Swen Jacobs si pilotii pe care ii comanda zboara, de mai multi ani, atat sub comanda statului german, cat si sub comanda NATO. In 2016, spre exemplu, pilotii de la Neuburg au luat parte la misiunile de politie aeriana ale Aliantei din Tarile Baltice (al caror scop este sa ii tina la distanta pe rusi de spatiul aerian al UE). De fapt, acesti piloti se angajeaza inca, ori de cate ori le-o cere statul lor sau Alianta, in zboruri care sa ii impiedice pe rusi sa intre in spatiul aerian european de la Marea Baltica.Si de multe ori - in timpul intalnirilor din vazduh - pilotii rusi reactioneaza in moduri neasteptate, a povestit colonelul Swen Jacob."Unii dintre ei ne fac acum mana (in semn de salut - n.red.). Altii ne arata degentul mijlociu. Intr-un an, unul dintre ei mi-a urat, prin radio, 'Craciun fericit'. Si i-am raspuns cu un simplu 'Craciun fericit'. La urma urmei, ce motiv as fi avut sa fiu nepoliticos? Dar in afara unor astfel de situatii izolate, nu prea comunicam prin radio cu ei (pilotii rusi - n.red.).Am intalnit si un pilot care mergea cu viteza supersonica si apoi frana pana aproape de oprirea in aer. Si apoi iarasi accelera pana la viteza supersonica. Si tot asa. Tocmai ca sa ne ingreuneze munca.Ideea este sa le si permiti sa aiba spatiu de manevra, sa nu-i provoci inutil. Am vazut si piloti (nu germani!) care au insistat sa preseze avioanele Su-27 si sa faca fotografii. Iar asta i-a iritat pe pilotii rusi. N-as recomanda asa ceva. Atat noi, cat si ei suntem in aer pentru ca avem misiuni de indeplinit. Nu exista niciun motiv pentru care sa dai nastere unor tensiuni inutile", a mai spus Swen Jacob.Acesta spune ca pilotii de la Neuburg au, insa, nevoie de tehnica desavarsita nu doar pentru a le tine piept rusilor, ci si pentru alte tipuri de misiuni."Noi rapundem la ceea ce se numeste mobilizare de urgenta si pentru care, in cel mult 15 minute, pilotii trebuie sa fie gata de decolare. Avem cam 50-60 astfel de mobilizari pe an (in medie, una pe saptamana - n.red.). Multe dintre ele se anuleaza inainte sa decolam. Dar cam la o mobilizare pe luna decolezi, fara sa stii dinainte ce vei avea de facut. Intotdeauna, in astfel de situatii, decoleaza doua avioane (...).A fost nevoie sa ajutam un avion caruia i se defectase sistemul de ghidaj sa ajunga inapoi la sol, in siguranta. Alteori e nevoie sa alimentam, in zbor, cu combustibil, o aeronava. O astfel de misiune e destul de dificila din cauza ca orice modificare a vitezei poate duce la ruperea furtunurilor de alimentare sau chiar la impact intre aeronave.Iar alteori, ni se cere doar sa ne apropiem de un avion (de linie - n.red.) si sa observam ce se intampa in interior. Si reusim, intr-o oarecare masura. In sensul ca putem vedea ce face pilotul, in carlinga.Se nasc, de multe ori, situatii amuzante, pentru ca pilotul e surpins cand vede ca il flancam. Uneori ne indica, vizibil, cu miscari ale degetelor, frecventa radio pe care sa o folosim ca sa luam legatura. Sigur, putem vedea si ce se intampla in restul avionului, dar numai in mica masura. Spre exemplu, daca cineva, fara sa se agite, i-ar ameninta cu arma pe pasageri, e greu de crezut ca am putea remarca", a mai spus comandantul german.Swen Jacob spune ca, de-a lungul timpului, a pilotat mai multe tipuri de aeronave de vanatoare, printre care si Mig 29."Am pilotat si alte avione, printre care Phantom si Mig 29. Am pilotat in exercitii aeriene impotriva aproape tuturor avioanelor care exista acum pe piata.Spre exemplu, in urma cu cateva saptamani,au venit la noi mai multe aeronave F-35, pentru exercitii. Stiam ca sunt avioane care au viteza mare si unghiuri de atac foarte bune.Au venit, au facut manevre frumoase, dar le-am doborat. Au fost patru lupte in care au castigat pilotii (germani, de la Neuburg) impotriva pilotilor de F-35. Pur si simplu, avand 2 motoare, Eurofighter a avut mai multa putere si s-a dus mai sus, iar F-35 a trebuit sa astepte la un plafon inferior. Avioanele noastre au atat de multa putere incat ajungi uimitor de repede la viteze supersonice!Sigur ca si F-35 are capacitatile stealth de care trebuie sa tinem seama. Siti cum stau lucrurile? Mai demult, tot cu Eurofighterele noastre am reusit sa castigam suprematia in fata unor avioane F-22. Si atunci am fost intrebat: nu-i asa ca Eurofighterele sunt mai bune decat F-22? Eu nu cred ca exista asa ceva. Sigur, conteaza sa ai multa putere, sa ai unghiuri bune de atac...Dar conteaza si tehnica de pilotaj. Spre exemplu, impotriva unui F-16 A folosesti o anumita tehnica, iar impotriva unui F-16 C, o cu totul alta tehnica... La urma urmei, asta e explicatia victoriilor dintr-un exercitiu: un pilot e mai bun decat altul!", a conchis Swen Jacob.