Contract netransparent in Aparare: Sistem israelian Iron Dome, cumparat de Romaero

Acordul, a carui valoare nu a fost precizata, prevede si dezvoltarea unei versiuni navale a sistemului Iron Dome de aparare impotriva rachetelor cu raza scurta de actiune, a sistemului de telecomanda pentru armament Samson si a rachetelor tactice Spike, scrie publicatia online Times of Israel, citand o declaratie a Rafael.Fortele armate israeliene au utilizat cu succes in ultimii ani Iron Dome, care a asigurat o rata ridicata de interceptare a rachetelor trase asupra teritoriului israelian. Sistemul nu a fost inca exportat de Israel, mentioneaza Xinhua.Iata cum functioneaza sistemul:Romaero este o companie cu capital majoritar de stat, director general fiind Remus Vulpescu.Amintim ca in ultimele luni au avut loc contacte sustinute intre guvern, liderul PSD Liviu Dragnea si oficiali israelieni.Premierul Viorica Dancila, Liviu Dragnea si ministrul de Externe Teodor Melescanu au efectuat, la sfarsitul lunii aprilie, o vizita in Israel, vizita tinuta secret pana in ultimul moment Totusi, pana acum nu a fost comunicata intentia Romaniei de a cumpara acest tip de armament din Israel.De altfel, Pozitia Romaniei fata de Israel a si declansat un conflict institutional, intre Guvern si Presdintie, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca Romania isi va muta ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.