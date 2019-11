CSAT a numit un nou sef al Armatei si a aprobat cumpararea altor avioane F-16

Ziare.

Armata va avea un nou sef, dupa trecerea in rezerva a generalului Nicolae Ciuca, devenit ministru al Apararii in Guvernul Orban."O tema foarte importanta pentru functionarea Armatei, am avut azi pe ordinea de zi avizarea noului sef al Armatei (...) General-locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia de sef al Armatei Romane", a spus Iohannis.Pe de alta parte, seful statului a anuntat ca a fost avizata si cumpararea a inca cinci avioane F-16, fiind vorba despre o achizitie de peste 100 milioane de euro."Am discutat astazi in ceea ce priveste achizitiile pentru Armata. E vorba de a achizitiona inca 5 avioane F-16. Guvernul a venit cu un proiect de lege care a fost avizat favorabil pentru achizitii mai mari de 100 milioane de euro. E nevoie de aprobarea Parlamentului", a relatat seful statului.Alta tema abordata in CSAT a fost continuarea alocarii de catre Romania a 2% din PIB pentru Aparare.B.B.